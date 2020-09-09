السرطان يهدد النجوم.. جمال يوسف أحدث المصابين.. وفاروق الفيشاوي آخر الراحلين بسببه

يعتبر مرض السرطان، من أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يُعد أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي، وكسائر البشر؛ يتعرض الفنانون لذلك المرض، وينهي حياتهم في بعض الأحيان. ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين واجهوا السرطان وانتصروا عليه، وأيضًا من تغلب عليهم وأودى بحياتهم.

نجوم تحدوا السرطان

- الفنان جمال يوسف

أعلن المخرج تامر حمزة، قبل أيام، عن أن الفنان جمال يوسف، يعاني تدهورا في حالته الصحية قبل عدة أشهر؛ ليتم الكشف فيما بعد عن إصابة الأخير بمرض سرطان البلعوم.

وخضع الفنان جمال يوسف لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري؛ عقب اكتشافه لتورم الغدة الليمفاوية خلف أذنه، في مارس الماضي. كما أكد أنه خضع لجلسات علاج إشعاعي أثرت على أحباله الصوتية وحركة رقبته، دخل بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة قبل أن يغادرها عائدا لبيته لاستكمال العلاج.

- شريف مدكور

أعلن الإعلامي شريف مدكور، قبل عام عن إصابته بورم غير حميد فى القولون، وقد لقي دعما كبيرا من جمهوره وزملائه، وأجرى خلال الأيام الماضية عملية لاستئصال الورم.

- إليسا

الفنانة اليسا سبق وأن أعلنت عن إصابتها بورم في الثدي، وكانت طريقة إعلانها الخبر هي الأكثر تاثيرًا؛ نظرًا لأنها قامت بإخبار جمهورها عن طريق كليبها قبل الأخير والذي حمل اسم "إلى كل اللى بيحبوني".

كما أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، تعافيها من سرطان الثدي، وقالت إنها تسعى من وراء ذلك؛ إلى تشجيع النساء على التعافي من هذا المرض الخبيث.

نجوم قتلهم السرطان

- فاروق الفيشاوي توفي الفنان القدير فاروق الفيشاوى، فجر الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا، حيث أدى المرض إلى تدهور حالته الصحية، ودخل على أثره العناية المركزة؛ بعدما تعرض لغيبوبة كبدية. صراع فاروق الفيشاوي، مع مرض السرطان لم يتعدَّ العام الواحد؛ حيث فجّر مفاجأة كبيرة، في شهر أكتوبر 2018، خلال الحفل الافتتاحي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط؛ بعد ما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، ومكافحته للمرض خلال تلك الفترة. وبعد إعلانه عن صراعه مع السرطان، أكد فاروق الفيشاوى، أنه كان لا يريد بالفعل أن ينزعج أحد بخبر إصابته بمرض السرطان؛ لأنه فعلا ليس منزعجا، ويتعامل معه مثلما يتعامل مع "الصداع". وكشف "الفيشاوى" خلال استضافته ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية cbc، أنه علم بخبر مرضه بالسرطان قبل مهرجان الاسكندرية بـ 3 أيام فقط، ولكن المرض لم يشغله تماما عن التكريم الذي علم أنه سيلقاه من مهرجان الاسكندرية السينمائى. Advertisements وأضاف: «لم أكن أعرف ماذا سأقول خلال التكريم، ولكن عندما رأيت كم الحب من المشاركين بالمهرجان؛ شعرت بضرورة مشاركة الجمهور خبر الإصابة بمرض السرطان». - نور الشريف رحل الفنان القدير نور الشريف، أيضا عن عالمنا، يوم 11 أغسطس من العام 2015، بعد فترة من المعاناة مع مرض السرطان، وفي هذا السياق؛ تحدثت عنه زوجته الفنانة بوسي، في لقاء متلفز، قائلة: إنه لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى غيَّبَهُ الموت، حيث إنها وباقى أفراد أسرته، أخفوا عنه طوال الوقت، إصابته بسرطان الرئة، وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب فى الرئة، ويذهب بالعلاج. ووصفت بوسى، زوجها الراحل، بأنه مثل الجمل لما لديه من قدرة احتمال، لا سيما وأنه كان يجهز لدخول مسلسل جديد خلال الفترة الماضية، مضيفة أن "نور الشريف" لم يشك فى إصابته بالسرطان؛ لأن كل من حوله كان متفائلا، ولديه أمل كبير فى شفائه، وحتى فى الأيام الأخيرة- قبل وفاته بـ3 أيام- كانت الأمور تسير بشكل طبيعى، فكان فى المستشفى وحضر الموسيقار هانى مهنى لتقابله بوسى وتخبره أنهم ذاهبون إلى المنزل وأنه من الممكن أن يزورهم فيه أفضل من المستشفى.