نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
تحاور الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج «صباح البلد» على شاشة «دوت الخليج»، صباح اليوم الأربعاء، الفنان جمال يوسف، في أول ظهور؛ للحديث عن تفاصيل إصابته بسرطان البلعوم.
استرجعت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "كشف المستور"، من خلال فيديو لأحد المشاهد به، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
احتفلت الاعلامية اسما شريف منير بعيد زواجها الثاني من الفنان محمود حجازي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
نشرت نور (ابنة الهضبة عمرو دياب) صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستجرام، لفتت بها الأنظار إليها، وذلك بعد أيام من الضجة التي أثيرت حولها، بعد ظهورها مع والدتها، الفنانة شيرين رضا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الفن| أول ظهور للفنان جمال يوسف بعد إصابته بـ السرطان.. وصلة غزل بين دينا الشربيني وابنة عمرو دياب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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