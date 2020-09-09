صور أول ظهور للفنان جمال يوسف بعد إعلان إصابته بالسرطان

تصدر الفنان جمال يوسف مواقع التواصل في الأيام الأخيرة بعد كشفه قصة إصابته بمرض سرطان البلعوم، وتفاعل الجمهور والنجوم معه قبل أن يظهر لأول مرة اليوم بعد بدء رحلة العلاج.

جمال يوسف بملامح متغيرة بعد الكشف عن مرضه

وطمأن جمال يوسف الجمهور على حالته رغم قلق الجمهور عليه بسبب ظهوره بملامح متغيرة من تأثير المرض ورحلة العلاج عليه في الفترة الأخيرة، وتداول الجمهور صوره الأولى بعد الكشف عن قصة مرضه بسرطان البلعوم، وذلك خلال لقاء تلفزيوني له مع قناة "صدى البلد".

جمال يوسف يقلق الجمهور على حالته الصحية

وتحدث جمال يوسف عن تفاصيل إصابته بسرطان البلعوم وعن الضجة الكبيرة التي أثيرت حوله الفترة الأخيرة ودعم الجمهور وزملائه النجوم له بعد الكشف عن أزمته الصحية، ووجه الشكر إلى زملائه وعلى رأسهم أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان محمد صبحي، بسبب وقوفهما بجواره ومساندته في رحلة العلاج في الفترة الأخيرة، وكشف ان الفنان محمد صبحي عرض عليه العلاج في الخارج مؤخراً.

الكشف عن إصابة جمال يوسف بالسرطان

وكان الممثل المصري جمال يوسف قد كشف قصة إصابة بالسرطان من خلال عدد من زملائه والذين طلبوا من الجمهور الدعاء له، ومنهم المخرج تامر حمزة والذي كتب منذ أيام على صفحته بفيسبوك:" اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال اتمكن منه المرض، ومافيش حاجة بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة ارجوكم ادعولوا جمال محتاج دعواتنا".

Advertisements

وقال جمال يوسف في تصريحات له مؤخراً إنه خضع ل 35 جلسة علاج إشعاعي بعد اكتشاف المرض منذ شهرين.

ويذكر أن جمال يوسف شارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 180 عمل متنوع وكانت بدايته في فوازير "مدرسة عمو فؤاد"، ثم شارك في العديد من الأفلام السينمائية منها فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"أيام السادات" في عام 2001، واشتهر بعمله مع الفنان محمد صبحي في عدة أعمال مثل مسلسل "فارس بلا جواد"، بالإضافة إلى مسلسل "الليل وآخره" مع يحيي الفخراني، وكانت أحدث أعماله في مسلسلات "قانون عمر" و "طاقة قدر"، بالإضافة إلى مسلسل "ونسني" في رمضان الماضي.