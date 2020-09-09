مفاجآت جديدة في موسم رمضان 2021.. مصطفى شعبان يعود مع عمرو سعد في "عش الدبابير"

يبدو أن موسم دراما رمضان 2021 سيشهد تواجد عدة ثنائيات جديدة في المسلسلات، ومفاجآت غير متوقعة، وذلك بعد الإعلان اليوم عن تقديم عمرو سعد لمسلسل جديد مع مصطفى شعبان لأول مرة معاً.

مصطفى شعبان وعمرو سعد لأول مرة معاً في رمضان

وأعلن المخرج أحمد خالد موسى عن أحدث مفاجآت موسم رمضان 2021 بتعاقده على مسلسل جديد مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، ولأول مرة معاً، وقال عن المسلسل على حسابه بانستقرام:" بسم الله.. "عش الدبابير" أسطورة سرية وسفينة "أسم مؤقت".. رمضان ٢٠٢١ باذن الله"، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وانتاج صادق الصباح.

ويعود الثنائي مصطفى شعبان وعمرو سعد لموسم رمضان بعد غياب، حيث غاب الفنان مصطفى شعبان عن الموسم الماضي بعد تأجيل مسلسله لظروف انتاجية، وغاب أيضاً عمرو سعد بعد آخر مسلسلاته "بركة" العام الماضي، وتردد أن هناك مفاوضات مع الفنانة منة شلبي للمشاركة في المسلسل مع عمرو سعد ومصطفى شعبان بحسب ما ذكره برنامج "اي تي بالعربي".

محمد رمضان مع باسم سمرة في "موسى"

ولم تتوقف الثنائيات المفاجئة في رمضان 2021 على مصطفى شعبان وعمرو سعد فقط، وأعلن محمد رمضان عن تعاونه لأول مرة مع باسم سمرة في مسلسله الجديد "موسى"، وذلك بعد قصة خلافاتهما الشهيرة مؤخراً، بالإضافة إلى مشاركة ياسمين رئيس مهم لأول مرة أيضاً، وهو ما شوق الجمهور للمسلسل.

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ثنائيات غير متوقعة في موسم رمضان 2021

وكان الثنائي أمير كرارة وأحمد السقا أول من أعلنا المشاركة في موسم رمضان في مفاجأة كبيرة أيضاً للجمهور، وذلك في مسلسل "نسل الأغراب" مع المخرج محمد سامي، ولكنها لن تكون الثنائية الوحيدة في الموسم، وذلك بعدما أعلن أيضاً صناع مسلسل "أحمس" لعمرو يوسف على مشاركة ماجد المصري لبطولة العمل التاريخي الجديد.

هل يشارك أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في عمل جديد؟

وتردد أيضاً وجود مفاوضات وتجهيزات لمسلسل جديد يجمع بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد زواجهما مؤخراً، ولكنهما لم يحسمها الأمر حتى الآن، وذلك بعدما لفتا الأنظار برومانسيتهما وقصة زواجهما مؤخراً، وشارك العوضي من قبل مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل "لآخر نفس" في الموسم قبل الماضي قبل الزواج.