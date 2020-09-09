جمال يوسف مطلوب على جوجل بعد اعلان اصابته بسرطان البلعوم

تصدر الفنان جمال يوسف مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهوره امس في صورة تجمعه بأسرته، بعد اعلان اصابته بسرطان البلعوم.

وظهر جمال يوسف في إحدى الصور التي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي وسط أسرته من داخل منزله، وبرفقة الاعلامية لميس سلامة.

وتحاور الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج «صباح البلد» على شاشة «صدى البلد»، صباح اليوم الأربعاء، الفنان جمال يوسف، في أول ظهور؛ للحديث عن تفاصيل إصابته بسرطان البلعوم.

كما يتطرق اللقاء، إلى الفنانين الداعمين لـ جمال يوسف، وكيف استقبل رد فعل السوشيال ميديا، وماذا عن دور أسرته زوجته وأولاده في دعمه لرفع هذه المحنة عنه، دور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان محمد صبحي في دعمه والوقوف بجانبه في محنة المرض.

ومن المقرر أن تحتوى الحلقة على مفاجآت كثيرة تذاع لأول مرة لدعم الفنان جمال يوسف معنويا في محنة مرضه.