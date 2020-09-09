يا حبيبي لـ محمد رمضان تتصدر تريند يوتيوب

حقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 4 ملايين و200 الف مشاهدة بعد مرور يومين على طرحه بموقع يوتيوب، لتتصدر التريند لليوم الثالث على التوالي.

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكلبيات منها الملك،انساي و تيك توك.

تقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".