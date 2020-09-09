غدًا..مصطفى شوقي ضيف جيهان عبد الله في "أجمد سبعة الساعة 7”

تستضيف الإعلامية جيهان عبد الله غدًا في برنامجها "أجمد سبعة الساعة 7"،الفنان مصطفى شوقي، ويُذاع اللقاء عبر راديو "نجوم FM".
وقامت الصفحة الرئيسية لراديو "نجوم FM" بالترويج لذلك اللقاء من خلال نشرهم مقطع فيديو يشتمل على مجموعة من أغانيه التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، منها أغنية"ضارب عليوي"، "ملطشة القلوب"، مع بعض الصور الخاصة به، وعلقوا على الفيديو قائلين :"استنوا الفنان مصطفى شوقي هيكون ضيف چيهان عبد الله في أجمد 7 يوم الخميس اللي جاي".
وفي سياق آخر، يستعد الفنان مصطفى شوقي لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"عرقسوسي"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة "فري ميوزك" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
والجدير بالذكر أن مصطفى شوقس طرح مؤخرًا أغنية"ضارب عليوي" عبر" يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، توزيع جلال الحمداوي، إنتاج فري ميوزيك للمنتج نصر محروس.
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