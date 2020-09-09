شاهد.. منة شلبي تسخر من نفسها بهذه الطريقة

سخرت الفنانة منه شلبي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
ونشرت منة شلبي صورة لها في أحد البرامج الخاصة، وعلقت قائلة : "لما يقولولك لسه فاضل تلات شهور على نهاية السنة ???????? استرها علينا يا رب".
وعلى الرغم من أن تتمتع منة شلبي بذوق رفيع إلا أنها تعتمد في الكثير من الأحيان على الأستايلات و التصميمات الغريبة وغير التقليدية ذات الطابع الجرئ التي تجعلها محط أنظار الجميع.
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