شاهد.. منة شلبي تسخر من نفسها بهذه الطريقة

سخرت الفنانة منه شلبي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت منة شلبي صورة لها في أحد البرامج الخاصة، وعلقت قائلة : "لما يقولولك لسه فاضل تلات شهور على نهاية السنة ???????? استرها علينا يا رب".

وتحرص منة شلبي على مفاجأة جمهورها ومتابعيها من حين لأخر بإطلالة جديدة ومختلفة فهي من النجمات اللاتي تحرص دائما على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.

وعلى الرغم من أن تتمتع منة شلبي بذوق رفيع إلا أنها تعتمد في الكثير من الأحيان على الأستايلات و التصميمات الغريبة وغير التقليدية ذات الطابع الجرئ التي تجعلها محط أنظار الجميع.