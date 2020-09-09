قلبي الصغير لا يتحمل.. يارا تشارك جمهورها صورة لابن اختها

و نشرت يار ا صورة لابن اختها و علقت قائلة "صباحكم هالإبتسامة الصّادقة..يلّي قلبي الصّغير لا يتحمّلها واشتقلها..وممكن تعدّل مزاج ونهار أي شخص للتّفاؤل وللأحسن ان شاءالله ..نهاركم إبتساماااااات..وزّعوا إبتسامات لكلّ اللي بتشوفوهم ".

اقرأ أيضًا:

كانت أحدث أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكانت الفنانة يارا طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلي، وكتبت يارا قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولنا الأغنية".

يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.

Advertisements