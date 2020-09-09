نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الصورة.. منة شلبي تسخر من نفسها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة منة شلبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام". وظهرت منة شلبي في هذه الصورة ساخرة من نفسها قائله: "لما يقولولك لسه فاضل تلات شهور على نهاية السنة استرها علينا يا رب". وعلق احد المتابعين عليها قائلاً: "ربنا يسترها خير ب اذن الله". يذكر أن آخر أعمال منة شلبى مشاركتها فى فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى والذى عرض فى موسم عيد الأضحى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وبيومى فؤاد، وحسن حسنى، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.

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