نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية ولاء الشريف في مسلسل "خيط حرير" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستأنف الفنانة ولاء الشريف حاليًا تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "خيط حرير"، تُجسد خلال الأحداث دور ابنة صفاء الطوخي خالة مي عز الدين، ويحدث العديد من المفاجآت وتكشفها الحلقات الأولى من العمل.
مسلسل "خيط حير" بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر.
وفي سياق آخر، شاركت ولاء الشريف مؤخرًا في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مروان حامد، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد مراد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، شيرين رضا.
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