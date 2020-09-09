نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برفقة ابن شقيقتها.. يارا تغازل جمهورها عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت يارا في هذه الصورة برفقة ابن شقيقتها الصغير، وكتبت على هذه الصورة معلقه: هالإبتسامة الصّادقة..يلّي قلبي الصّغير لا يتحمّلها واشتقلها..وممكن تعدّل مزاج ونهار أي شخص للتّفاؤل وللأحسن ان شاءالله ..نهاركم إبتساماااااات..وزّعوا إبتسامات لكلّ اللي بتشوفوهم".

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "عسلات ما شاء الله ربنا يحميه ويبارك فيه".

يذكر أن آخر أعمال يارا طرحها لكليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".