نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برفقة ابن شقيقتها.. يارا تغازل جمهورها عبر "إنستجرام" في المقال التالي
وظهرت يارا في هذه الصورة برفقة ابن شقيقتها الصغير، وكتبت على هذه الصورة معلقه: هالإبتسامة الصّادقة..يلّي قلبي الصّغير لا يتحمّلها واشتقلها..وممكن تعدّل مزاج ونهار أي شخص للتّفاؤل وللأحسن ان شاءالله ..نهاركم إبتساماااااات..وزّعوا إبتسامات لكلّ اللي بتشوفوهم".
وعلق أحد المتابعين قائلاً: "عسلات ما شاء الله ربنا يحميه ويبارك فيه".
يذكر أن آخر أعمال يارا طرحها لكليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
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