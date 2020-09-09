نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على أنغام بالبنط العريض.. جيهان خليل تشوق جمهورها لعمل جديد لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة جيهان خليل بنشر مجموعة من الفيديوهات جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام". وظهرت جيهان خليل في هذه الفيديوهات تقوم بغناء وتتراقص على ألحان أغنية "بالبنط العريض" للفنان الاماراتي حسين الجسمي. وكتبت جيهان خليل قائله: "قريبا"، مما جعل جمهورها متشوقا وعلق احدهم قائلاً: "منتظرين جداا". يذكر أن كلمات أغنية "بالبنط العريض" تناولت الآتي: " "اه لقيت الطبطبة واقوى لو منتاش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقا زي واحد جديد.. حبيبي خدها ومني ليك مشتريك اه مشتريك فوق ما تتصور كمان والوحيد لو ليك شريك لو انا هوصفك اوصف ايه عقد فل ابيض وفيه قلب بيدلدق حنان".

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