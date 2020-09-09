استئناف تصوير فيلم "تسليم أهالي" لدنيا سمير غانم في هذا الموعد

تعود الفنانة دنيا سمير غانم لإستئناف تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "تسليم أهالي" يوم 14 سبتمبر في الديكور المخصص للعمل، حيث يتبقى لها أيام قليلة، وتنتهى من التصوير نهائيًا، استعدادًا لطرحه بالسينمات خلاا الأيام المقبلة، وتجمع المشاهد بينها وبين هشام ماجد ولوسى وآخرين.

فيلم "تسليم أهالى" يعد البطولة المطلقة الأولى لدنيا سمير غانم في السينما بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، وهو بطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، محمد أوتاكا، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم إيمي سمير غانم، لوسي وآخرين.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة دنيا سميرغانم السينمائية هو فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام2016 مع الفنان أحمد حلمي، وشارك في بطولته صابرين، بيومي فؤاد، ميمي جمال، جميلة عوض، ياسر الطوبجي، إنعام سالوسة، شيرين الجمل، حمادة شوشة، وهو من تأليف منة فوزي، إخراج خالد مرعي.