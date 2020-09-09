تعود الفنانة دنيا سمير غانم لإستئناف تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "تسليم أهالي" يوم 14 سبتمبر في الديكور المخصص للعمل، حيث يتبقى لها أيام قليلة، وتنتهى من التصوير نهائيًا، استعدادًا لطرحه بالسينمات خلاا الأيام المقبلة، وتجمع المشاهد بينها وبين هشام ماجد ولوسى وآخرين.
فيلم "تسليم أهالى" يعد البطولة المطلقة الأولى لدنيا سمير غانم في السينما بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، وهو بطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، محمد أوتاكا، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم إيمي سمير غانم، لوسي وآخرين.
وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة دنيا سميرغانم السينمائية هو فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام2016 مع الفنان أحمد حلمي، وشارك في بطولته صابرين، بيومي فؤاد، ميمي جمال، جميلة عوض، ياسر الطوبجي، إنعام سالوسة، شيرين الجمل، حمادة شوشة، وهو من تأليف منة فوزي، إخراج خالد مرعي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر استئناف تصوير فيلم "تسليم أهالي" لدنيا سمير غانم في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.