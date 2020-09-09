وذلك بعد مرور أكثر من 10 سنوات على عرضه بمواسم مختلفة، وكتبت كيم كارداشيان قائله: "اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعًا ل"كيب أب ويز ذا كارداشيانز أنا ممتنة للغاية لكل من شاهدني ودعم عائلتي خلال السنوات الـ 14 الرائعة الماضية''.
وتابعت عبراتها قائله: " "هذا مسلسل جعل منا ما نحن عليه الآن وأنا سأظلّ مدينة للأبد لكلّ من دعم دورًا في رسم حياتنا المهنية وتغيير حياتنا للأبد".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وقف عرض مسلسل "keeping up with kardashians".. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.