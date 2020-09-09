وقف عرض مسلسل "keeping up with kardashians".. تفاصيل

نشرت الفنانة كيم كارداشيان معلنة عن وقف عرض مسلسل keeping up with kardashians عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وذلك بعد مرور أكثر من 10 سنوات على عرضه بمواسم مختلفة، وكتبت كيم كارداشيان قائله: "اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعًا ل"كيب أب ويز ذا كارداشيانز أنا ممتنة للغاية لكل من شاهدني ودعم عائلتي خلال السنوات الـ 14 الرائعة الماضية''.

وتابعت عبراتها قائله: " "هذا مسلسل جعل منا ما نحن عليه الآن وأنا سأظلّ مدينة للأبد لكلّ من دعم دورًا في رسم حياتنا المهنية وتغيير حياتنا للأبد".