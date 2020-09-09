بشعر كيرلي.. هكذا تطل صبا مبارك على جمهورها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صبا مبارك في هذه الصورة تغازل جمهورها بتيشرت من اللون الأبيض، مع تصفيف شعرها بطريقة كيرلي ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "زي القمر ربنا يحميكي".

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مشاركتها في مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.