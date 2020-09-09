فن ومشاهير

دعما للمثلية.. الأوسكار يضع شروطا جديدة للمنافسة وسط هجوم على الأكاديمية

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أجرت اكاديمية علوم وفنون الصور تعديلات على شروط  حصول الافلام على جائزة أفضل فيلم في الأوسكار، والتي تعد اهم جائزة سينمائية في العالم، من أجل وجود تنوع صارم ليكون الفيلم مؤهلًا للفوز بجائزة الأوسكار اعتبارًا من عام 2024. 

واشترطت الاكاديمية على منح أي عمل سينمائي جائزة أفضل فيلم أن يكون فريقه من ذوي البشرة السمراء من الجنسين، وأيضًا مثليي الجنسية، وكذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

ولاقت قرارات الأوسكار هجوما عنيفا من عدد من نجوم هوليوود، حيث صرح جيمس وودز أن هذه القرارت جنونية، لافتًا إلى أنه بهذه الطريقة يتم استخدام الاوسكار كـ سلاح من اجل محاربة السياسات، وهو ما قد يدمر هوليود وصناعتها. 

ومن المقرر بدء تنفيذ هذه الشروط بدءً من الدورة الـ 96 التي ستوافق عام 2025، حيث ستطبق على أفلام من إنتاج 2024.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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