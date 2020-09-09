دعما للمثلية.. الأوسكار يضع شروطا جديدة للمنافسة وسط هجوم على الأكاديمية

واشترطت الاكاديمية على منح أي عمل سينمائي جائزة أفضل فيلم أن يكون فريقه من ذوي البشرة السمراء من الجنسين، وأيضًا مثليي الجنسية، وكذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولاقت قرارات الأوسكار هجوما عنيفا من عدد من نجوم هوليوود، حيث صرح جيمس وودز أن هذه القرارت جنونية، لافتًا إلى أنه بهذه الطريقة يتم استخدام الاوسكار كـ سلاح من اجل محاربة السياسات، وهو ما قد يدمر هوليود وصناعتها.
ومن المقرر بدء تنفيذ هذه الشروط بدءً من الدورة الـ 96 التي ستوافق عام 2025، حيث ستطبق على أفلام من إنتاج 2024.
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