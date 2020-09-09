بشعر كيرلي.. صبا مبارك تشعل السوشيال ميديا بجمالها

نشرت الفنانة صبا مبارك، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت صبا مبارك في الصورة، بشعر كيرلي منسدل على الأكتاف وبتشيرت أبيض".

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة صبا مبارك مع الصورة ، وجاءت التعليقات كالتالي : _ " ايه القمر دا " _ " ايه الحلاوة دي " _ " في قمر يطلع بليل".

وكانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.

والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي.