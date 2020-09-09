نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلال عبد العزيز تصور مشاهدها "فى بيتنا روبوت" باستوديو مصر مع شيماء سيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الفنانة دلال عبد العزيز اليوم في تصويرها مشاهدها فى مسلسل "فى بيتنا روبوت"، مع الفنانة شيماء سيف، داخل ديكور باستوديو مصر، والمسلسل يُعد أولى بطولات شيماء سيف المطلقة في الدراما التليفزيونية.

وتقدم شيماء سيف المسلسل على طريقة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، من خلال ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة منهم 15 حلقة، الأولى، القصة الأولى "فى بيتنا روبوت"، وهي من تأليف أحمدى محمدى والثانية يكتبها السيناريست أمين جمال، ويجرى اختيار مؤلف للقصة الثالثة، والمسلسل من إخراج وليد الحلفاوي.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة دلال عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو من

تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد الكيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم.

والجدير بالذكر أن الفنانة شيماء سيف تُشارك كضيفة شرف في فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا ومنى زكي وهو من إخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة.