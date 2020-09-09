نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز مرقة يُعلن عن اعتزاله "تويتر" ويُعلق:"منصة بغيضة فيها كل عربي بيشتم أخوه" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أوضح المطرب الأردني عزيز مرقة عن سبب اعتزاله موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، نتيجة للانحطاط الذي أصبح مُتواجدًا به، مُشيرًا الى أنه كان أفضل قبل عام 2015.
كتبت عزيز مرقة تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي ب"تويتر"، قال فيها:"أصدقائي قررت مغادرة تويتر، هذه المنصة البغيضة، انضممت الها لما كانت مساحة للمفكرين و المحاورين قبل سنة 2015 اليوم هي منصة التفرقة و الانحطاط، هي المنصة اللي صار فيها كل عربي بيشتم أخوه العربي و كل ابن بلد بيسب ابن بلده، كل الحب للمتابعين، لكني لا أنتمي لهذا المكان، سلام".
وفي سياق آخر، طرح عزيز مرقة مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم" داليا" من الحجر المنزلى يدعم فيها المرأة لمناهضة الزواج المبكر للقاصرات بأسلوب فنى تشويقي.
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