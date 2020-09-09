خاص.. دوت الخليج الفني يكشف تفاصيل مسلسل "نسونجي بالحلال" لزياد برجي وهذا موعد تصويره

يستعد الفنان اللبناني زياد برجي لتصوير مشاهد مسلسله الجديد والذي يحمل عنوان نسونجي بالحلال، وتشاركه البطولة الفنانة اللبنانية نادين الراسي.

وعلم دوت الخليج الفني من مصادر خاصة أن تصوير المسلسل من المقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل، ويتناول العمل فكرة تعدد الزوجات ولكن بطريقة كوميدية طريفة ولاتخلو الأحداث من المشاهد الرومانسية والاجتماعية.

يبدأ فريق العمل التصوير بين أبو ظبي ولبنان ويشارك زياد البطولة نخبة من النجوم وعلى رأسهم نادين الراسي التي تعود إلى الدراما من باب الكوميديا، وهشام حدّاد وهبة نور وميرفا القاضي ومحمد خير الجراح وإنجو ريحان وانطوانيت عقيقي ونخبة من نجوم الكوميديا العربية، ومن إخراج المخرج اللبناني نبيل لبس وهو نفس مخرج فيلم زياد الاخير يوم اية يوم لاء، ومن تأليف الكاتب زهير قنوع.

العمل من انتاج شركتي "غولدن لاين" و"آي سي ميديا" وفكرة أسامة الحمد وكتابة زهير قنّوع وإخراج نبيل لبّس، والمنتج الفني حمادة جمال الدين.

ويجسد زياد برجي شخصية رجل له علاقات لا يكتفي بالزواج من إمرأتين، بل يبحث عن الثالثة، على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس كورونا على حياتنا جميعاً، لتكشف الحلقات مفارقات مضحكة في العلاقة ويتعرض لتحديات كثيرة.