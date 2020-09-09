زكي عبد الوهاب: أبويا مات مفلس رغم حصد ابن حميدو 68 ألف جنيه وقتها

نشر الفنان زكي فطين عبد الوهاب، منشور له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ".

و كتب زكي :" أنا عمرى ما احترمت الفلوس .. ورثت ده عن أبويا الله يرحمه .. عمل ٥٣ فيلم فى أقل من ٢٠ سنة .. وأجره كان الأعلى بين المخرجين .. لأن أغلب أفلامه كانت box office hits .. "

و تابع قائلا: " وعلى سبيل المثال فيلم " ابن حميدو " اتكلف ١٨ ألف جنيه وجاب ٦٨ ألف ، وده كان رقم كبير قوى وقتها، وبرغم ده أبويا مات مفلس ، لكن أعماله وقيمته الفنية ستظل باقية الى يومنا هذا ، وسوف يخلد اسمه الى ابد الابدين ، هو وآخرين مثله، وده اكبر واجمل انجاز ."

وأضاف زكي قائلا: " تعقيب .. فنانين ماتوا مفلسين "نجيب الريحانى - اسماعيل ياسين - عادل خيرى - رياض القصبجى " الشاويش عطيه" - عبد السلام النابلسى - زينات صدقى - نجوى سالم - وداد حمدى - عبد الفتاح القصرى - حسن فايق - عبد المنعم ابراهيم - حسن قتله صاحب الجمله الشهيره " اصل انا عندى شعره "- الدكتور شديد "احمد فرحات عمر " وجملته الشهيره " وماله ياخوياوماله " - بيجو والخواجه ابو لمعه"، وغيرهم الكثير".

وأنهي كلامه قائلا: " لكن سوف يخلدوا إلى أبد الآبدين ، الفنان تاريخ وقيمة، قبل الفلوس".