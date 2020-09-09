نشرت الفنانة ميس حمدان مجموعة صور لها على البحر عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت ميس حمدان بإطلالة صيفية مميزة وعلقت على الصور قائلة: "اخر ايام الصيفية".

وجاءت التعليقات علي الصور كالتالي : -احلي ايام Advertisements - قمر يا ميس -شكلك يجنن يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح اغنيتها الخليجية الجديدة "صح صح يا غبى" بسبب احداث لبنان عقب.

والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر آخر أيام الصيفية.. ميس حمدان تودع الصيف على طريقتها الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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