نقل المؤلف محمد سيد بشير إلى المستشفى

نقل المؤلف محمد سيد بشير الى المستشفى منذ ساعات بسبب تعرضه لوعكة صحية.
وشعر " بشير" باعراض مرضية منها الغثيان والاسهال والدوار، فاتجه على الفور الى المستشفى لاجراء التحاليل اللازمة.
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وأعلن محمد سيد بشير عن تعاقده رسميا على مسلسل عش الدبابير في رمضان 2021.
وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":" بسم الله ومن توكل علي فهو حسبه ووكيله وما شاء الله ولا قوة الا بالله ، تم الأتفاق رسميا علي أنتاج مسلسلو "عش الدبابير " أسطورة سرية وسفينة "أسم مؤقت" رمضان ٢٠٢١ باذن الله علي MBC Masr، أخراج : أحمد خالد موسي، أنتاج : صادق الصباح، 3 تعاون مع مصطفي شعبان
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