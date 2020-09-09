نقل المؤلف محمد سيد بشير إلى المستشفى

نقل المؤلف محمد سيد بشير الى المستشفى منذ ساعات بسبب تعرضه لوعكة صحية. وشعر " بشير" باعراض مرضية منها الغثيان والاسهال والدوار، فاتجه على الفور الى المستشفى لاجراء التحاليل اللازمة. اقرأ ايضا وأعلن محمد سيد بشير عن تعاقده رسميا على مسلسل عش الدبابير في رمضان 2021. وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":" بسم الله ومن توكل علي فهو حسبه ووكيله وما شاء الله ولا قوة الا بالله ، تم الأتفاق رسميا علي أنتاج مسلسلو "عش الدبابير " أسطورة سرية وسفينة "أسم مؤقت" رمضان ٢٠٢١ باذن الله علي MBC Masr، أخراج : أحمد خالد موسي، أنتاج : صادق الصباح، 3 تعاون مع مصطفي شعبان

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