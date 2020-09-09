على شراع أحد المراكب.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت درة في الصورة، وهي تقف علي شراع أحد المراكب، مرتدية قميص أبيض.

وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون.

ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.