فن ومشاهير

نسرين طافش تشوق جمهورها على أحداث مسلسل الوجه الآخر

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شوقت الفنانة نسرين طافش حول احداث المسلسل الوجه الآخر الذي يذاع الأيام الحالية. 

ونشرت نسرين طافش مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ، وعلقت قائلة : "هل سيكشف السر .. سارة #الوجه_الآخر ???? " . 

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

والعمل ينتمى إلى نوعية أعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الآخر لكل شخصية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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