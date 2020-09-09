شاهد .. سلاف فواخرجي تفاجئ متابعيها بلوك جديد

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بمواقع التواصل انستجرام.

وظهرت سلاف فواخرجي في الصورة بقصة شعر جديدة، وعلقت قائلة: "وهي قصينا شعرات #ميرامار (شكرا #ميلاد_حنون عالشعرات الحلوين

بميرامار وبعد ميرامار ".

ويُعرض حاليا للنجمة سلاف فواخرجي مسلسلها الجديد شارع شيكاغو والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.