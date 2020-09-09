من المطار.. محمد رمضان يشارك جمهوره فيديو رجوعه إلى مصر

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وظهر محمد رمضان من المطار وعلق على الفيديو قائلا: "رجعت لمصر ".

يذكر أن حقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 4 ملايين و200 الف مشاهدة بعد مرور يومين على طرحه بموقع يوتيوب، لتتصدر التريند لليوم الثالث على التوالي.

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.