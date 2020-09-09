بعد 14 عاما من عرض مسلسل keeping up with kardashians.. فضائح كيم كارداشيان وشقيقاتها لا تنتهي

في قرار صادم لعشاق مسلسل keeping up with kardashians، أعلنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان عن وقف عرض المسلسل الواقعي الأشهر في العالم، وأن الموسم المقبل سيكون الأخير بعد استمرار عرضه لمدة 14 عاما.

وفي السطور التالية، نسترجع أشهر فضائح عائلة كارداشيان التي أحدثت ضجة كبيرة وزدات من شهرة كيم وشقيقاتها:

علقة ساخنة



عرض الموسم الـ 18 من مسلسل Keeping up with kardshains في أبريل الماضي الذي يرصد حياة نجمات عائلة كارداشيان بشكل مفصل ويومي، وخلال أحداث الحلقة الأسبوعية نشب خلاف بين كيم كارداشيان وشقيقتها كلوي انتهى بـ علقة ساخنة بين الطرفين.

بعد ساعات من عرض الحلقة، أعلنت كورتني كارداشيان انسحابها من مسلسل Keeping up with kardshains من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وكشفت حلقات من الموسم الـ 18 من مسلسل Keeping up with kardshians عن وجود خلافات بين كورتني وشقيقتها كيم وكلوي كارداشيان، غير ذلك أن كورتني أصبح لديها مشاريع أكثر أهمية عن المسلسل الواقعي الذي يرصد تفاصيل في حياة نجمات عائلة كارداشيان.

وخلال عرض الحلقة الأسبوعية الجديدة، ظهرت كيم كارداشيان بإصابات بالغة في كتفيها وذراعها بعد مشاجرتها بالأيدي مع شقيقتها كورتني.

وظهرت كورتني كارداشيان خلال الحلقة الجديدة من مسلسل Keeping up with kardshians وهي تبكي قائلة: "المشاركة في مسلسل معتمد على حياتنا العائلية أشبه بالتعذيب وكأنها عالقة في فخ قذر".

تسريب فيديو إباحي لـ تريستان طومسون



في النصف الأول من 2018، كشفت حلقات keeping up with kardashians عن كواليس تسريب فيديو إباحي للاعب كرة السلة الشهير تريستان طومسون أثناء خيانته لـ كلوي كارداشيان مع سيدتين خلال فترة حملها من ابنتهما ترو.



وعرض ذلك في الموسم الـ 15 بعدما سرب موقع Tmz هذا الفيديو ولكن قررت كلوي مسامحته.



فضيحة جديدة لـ تريستان طومسون



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أثارت عارضة الازياء جوردن ودز أزمة داخل عائلة كارداشيان بعد إقامتها علاقة مع تريستان طومسون، رغم أنها كانت الصديقة المقربة لـ كايلي جينر، إلا أنها لم تأخذ في الاعتبار علاقتها بصديقها.



وهو ما أدى إلى اتخاذ كلوي كارداشيان هذا القرار الصارم بانفصالها عن تريستان طومسون.

صورة سيلفي لـ كيم



في الموسم الثالث من المسلسل، وبخت كريس جينر ابنتها كيم كارداشيان صورة سيلفي لها في السيارة في الوقت الذي ألقى القبض فيه على شقيقتها كلوي بعد مخالفة المراقبة أثناء قيادتها.

وقالت كريس جينر لابنتها: "هل من الممكن أن تتوقفي عن تصوير كلوي في طريقها إلى السجن؟".



تحول كاتلين جينر الجنسي



اعترف بروس جينر قبل تحوله إلى كاتلين جينر في الموسم العاشر من keeping up with kardashians، لابنتيه "كايلي وكيندال جينر" بـ قرار إجراء تحول جنسي من رجل إلى سيدة وهو ما دفعهما إلى الإجهاش في البكاء، لأنهما تريان والدهما أبا مذهلا وكانت تلك الخطوة بمثابة صدمة كبيرة لهما.

زيجة كيم كارداشيان ذات الـ 72 يوما

وبخت كريس جينر ابنتها كيم كارداشيان بسبب زواجها من لاعب كرة السلة كريس همفريز لمدة 72 يوما فقط، وكانت ردة فعلها عنيفة تجاهها للغاية.