فن ومشاهير

إصابة النجمة الأمريكية إيمي سكومر بمرض لايم

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أعلنت النجمة الأمريكية ايمي سكومر عن إصابتها بمرض لايم من خلال منشور بحاسبها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

ونشرت ايمي سكومر ، صورة من طفولتها وعلقت عليها انها من المحتمل قد تكون اصيبت بمرض لايم منذ سنوات دون ان تشعر، مطالبة من متابعيها بتقديم وصفات طبية من اجل التعافي. 

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مرض لايم هو أكثر الأمراض التي يسببها القراد في الولايات المتحدة شيوعا، ومع أزمة المناخ قد يصبح أكثر انتشارا بكثير. 

 ويعرف عن المرض أنه تلوثي (معدٍ) يصيب أجهزة عديدة في الجسم. وينجم المرض عن بكتيريا حلزونية تعرف باسم "يوريليا"، وتنتقل لجسم الإنسان بواسطة قرصة قرادة مصابة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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