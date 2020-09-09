نجوى كرم ترفع الصوت: نحن من يدفع الثمن

علقت شمس الأغنية اللبنانية على الأحداث والظروف التي شهدتها لبنان ومازالت تعاني من آثارها حتى الآن، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر.

وكتبت نجوى: ستنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب.

وأضافت: واولادك الاطفال ينتظرون والدهم البطل لا اعلم من باع الوطن ولكن رأيت من يدفع الثمن.

وتفاعل متابعيها مع تغريدتها بشكل كبير مؤكدين على أن ماقالته صحيح ويمثل واقع لبنان.