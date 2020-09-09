نجوى كرم ترفع الصوت: نحن من يدفع الثمن

وكتبت نجوى: ستنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب.
وأضافت: واولادك الاطفال ينتظرون والدهم البطل لا اعلم من باع الوطن ولكن رأيت من يدفع الثمن.
وتفاعل متابعيها مع تغريدتها بشكل كبير مؤكدين على أن ماقالته صحيح ويمثل واقع لبنان.
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