"ذا روك" يعلن إصابته بفيروس كورونا

وأعلن دوين جونسون الشهير بـ"ذا روك" البالغ من العمر 48 عاماً يوم الخميس أنه أصيب وعائلته بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين ونصف ،مؤكداً أن كل أفراد عائلته تعافوا من فيروس كورونا.

ونشر جونسون "ذا روك" مقطع فيديو على حسابه الخاص في موقع "إنستجرام" للتواصل الإجتماعي،الذي يمتلك فيه 197 مليون و300 ألف متابع ومتابعة حول العالم، قال فيه إنه لم يشعر بأية عوارض لكن ابنتيه جاسمين البالغة من العمر 4 أعوام وتيانا البالغة من العمر سنتين شعرتا بالتهاب في الحلق وعندها خضعوا لاختبار فيروس كورونا ،اتضح إصابة العائلة كلها.

أما عن كيفية الاصابة فقال ذا روك إنهم خالطوا أصدقاء مقربين من العائلة، مشيراً إلى أن الجميع يجب أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لأن الفيروس في حالة تفشي كبير .

ونصح ذا روك معجبيه ومتابعيه بضبط حركتهم،ورفع مناعتهم الذاتية،واختيار نمط حياة صحي،وارتداء الكمامات ،وحماية عائلاتهم ،واتخاذ موقف صارم من زيارات الناس لهم في بيوتهم،وعدم إقامة تجمعات في منازلهم ،وتمنى الصحة والعافية للجميع.