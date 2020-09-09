راؤول يتعاون مع رنا سماحة في ألبومها الجديد بثلاث أغنيات

يتعاون الشاعر أحمد حسن راؤول، مع رنا سماحة في ألبومها الجديد ب 3 أغاني.
وتحمل الأغنية الأولى عنوان"بقيت شبهك" وهي من كلماته، وألحان محمد الصاوي
ومن
توزيع: أحمد عبد السلام
" والأغنية الثانية بعنوان "عندي الجرأة
من كلماته،
ومن ألحان: فخراني
توزيع حازم السعيد
والأغنية الثالثة 100مليون عاملة
من كلماته ومن ألحان: فخراني
توزيع: حازم السعيد
ميكس وماستر الألبوم: م. خالد رؤوف
في سياق أخر مازال الشاعر أحمد حسن راؤول يحصد ثمار نجاحاته الأخيرة بأغنية"اختراع" للنجم تامر حسني، ومحمود العسيلي، وهي من كلماته ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.
وتحمل الأغنية الأولى عنوان"بقيت شبهك" وهي من كلماته، وألحان محمد الصاوي
ومن
توزيع: أحمد عبد السلام
" والأغنية الثانية بعنوان "عندي الجرأة
من كلماته،
ومن ألحان: فخراني
توزيع حازم السعيد
والأغنية الثالثة 100مليون عاملة
من كلماته ومن ألحان: فخراني
توزيع: حازم السعيد
ميكس وماستر الألبوم: م. خالد رؤوف
في سياق أخر مازال الشاعر أحمد حسن راؤول يحصد ثمار نجاحاته الأخيرة بأغنية"اختراع" للنجم تامر حسني، ومحمود العسيلي، وهي من كلماته ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.
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