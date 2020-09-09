نهال عنبر تروج لمسلسلها الجديد إلا أنا عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نهال عنبر فيديو برومو مسلسل "إلا أنا" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت نهال عنبر على الفيديو قائلة: "انتظرونا في مسلسل بنت ناس يوم السبت الساعة السابعة والنصف على قناة DMC إخراج محمود كمال تأليف عمر عبد الحليم".
وشاركت نهال عنبر مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من آيتن عامر، وياسمين صبري، وأحمد مجدي، ومحمود البزاوي، ومحمد دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.
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مسلسل "فرصة تانية" من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.
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