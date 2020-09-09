بعيدا عن الانتقادات.. الوجه الآخر لـ محمد رمضان

قد يتفق ويختلف الكثيرون على الفنان محمد رمضان ، بلا شك هو شخص مثير للجدل لذلك إما تجد داعمين له بقوة إما منتقدين يطالبون بمقاطعة أعماله الفنية.

وبعيدا عن الانتقادات بسبب أغانيه وكليباته التي يراها البعض تفسد الذوق العام، هناك وجه آخر لـ محمد رمضان على المستوى الإنساني نرصده في السطور التالية:

حرص الفنان محمد رمضان حضور مؤتمر صحفي لدعم ضحايا حوادث الحروق، تحت إشراف مستشفى «أهل مصر».

وخلال المؤتمر، أعلن الفنان محمد رمضان عن إطلاقه خط كمامات يحمل لقب MR1 لدعم ضحايا حوادث الحروق، حيث سيخصص 5 بالمئة من ريعه لمؤسسة أهل مصر.

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ولم يستطع أن يتمالك نفسه وبكى بعد عرض فيديو قصير عن بعض الحالات التي تتبناها المستشفى.

ولم يكتف محمد رمضان بذلك بل سبق وقدم تبرعات لصندوق تحيا مصر بقيمة 2 مليون جنيه، ومستشفى سرطان الأطفال وأيضا إلى وزارة الصحة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

أما عن حياته الشخصية، أكد مقربون من " نمبر وان" أنه أب جيد وحنون مع أبنائه، ولا يفرق بين أحد منهم خاصة أن ابنته الكبرى حنين ليست أخت شقيقة لطفليه علي وكنز من زوجته الثانية نسرين.

وبشهادة زملائه في الوسط الفني الذي سبق وشاركوا محمد رمضان في أعمال فنية أشاروا إلى أنه شخص متواضع ومحب ويساعد زملائه ولا يمتلك شعور الغيرة، خاصة بعد عرض مسلسل "البرنس" رمضان الماضي إذ جاءت مشاهد إبطال العمل متوازنة مع مشاهد محمد رمضان رغم أنه بطل المسلسل.