بث مباشر.. نداء شرارة في وصلة غناء.. وتؤكد: الطبطبة عندي في أجازة

التقى موقع "دوت الخليج" بالفنانة نداء شرارة، في لايڤ مع جمهورها للحديث عن أحدث أعمالها الفنية وأغنيتها الأخيرة "شروط".
قامت نداء بغناء العديد من الأغاني الخاصة بها منها "حبيتك بالتلاتة" و"شروط"، بجانب عدد من الأغاني الشهيرة منها "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي، و"أغاني" لأنغام وللراحلة ذكرى.
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