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بث مباشر.. نداء شرارة في وصلة غناء.. وتؤكد: الطبطبة عندي في أجازة

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التقى موقع "دوت الخليج" بالفنانة نداء شرارة، في لايڤ مع جمهورها للحديث عن أحدث أعمالها الفنية وأغنيتها الأخيرة "شروط".

قامت نداء بغناء العديد من الأغاني الخاصة بها منها "حبيتك بالتلاتة" و"شروط"، بجانب عدد من الأغاني الشهيرة منها "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي، و"أغاني" لأنغام وللراحلة ذكرى.

كما كشفت نداء كواليس التحضير لألبومها الجديد، والأغنية التي تحضرها لفلسطين، مؤكدة أنها سوف تقوم بطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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