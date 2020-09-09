أول فيديو لخطيب زين كرزون السابق بعد انفصالهما: "حبيبتي وروحي ووقفت معي للآخر"

زين كرزون وخطيبها السابق عبد الله كنعان كانا محل اهتمام الجمهور منذ أسابيع بعد إعلانها فسخ خطبتهما عقب شهر واحد من ارتباطهما الرسمي، وذلك بعد اتهامه في قضية تجارة الممنوعات.

أول تعليق لخطيب زين كرزون السابق على انفصاله عنها

وفي أول تعليق له على الأمر، بعد خروجه من الحبس، وإثبات برائته، نشر عبد الله كنعان عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو تحدث خلاله عن اتهامه بتلك القضية، وأكد أنه تخرج من جامعة عمان الأهلية، تخصص تسويق، وأنه انحدر من عائلة محترمة، حيث والده يعمل في مجال العقارات وجده مدير بنك، وعمه خبير اقتصادي بالخليج، وهو ما يدل على أنه لا هناك سبب لتورطه في أي تجارة مشبوهة، بحسب قوله.

عبد الله كنعان يشيد بـ زين كرزون

كما تحدث عن علاقته بخطيبته السابقة ناشطة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون شقيقة الفنانة ديانا كرزون، وأكد أنه يكن لها كل حب واحترام، وأضاف: "زين حبيبتي وروحي وبنت منيحة وطيبة وما في بينا إلا كل خير، ووقفت معي من الأول للآخر، وما قصرت معي، ولكن الدنيا نصيب".

وتابع إشادته بزين كرزون، وقال: "ما بيننا إلا كل مودة وحب واحترام، وعائلتها عائلتي، وما في بينا كراهية ولا ضغينة".

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وكانت زين كرزون قد كشفت في نهاية شهر يوليو الماضي، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها قامت بفسخ خطوبتها من رجل الأعمال الأردني عبد الله كنعان، وذلك تزامنًا مع أنباء القبض عليه واتهامه بالإتجار في الممنوعات، فقالت: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، تم فسخ خطوبتي على عبد الله كنعان وقدر الله وما شاء فعل"، كما قامت بحذف صور حفل خطوبتها والتي جمعتها مع خطيبها السابق.

تفاصيل انفصال زين كرزون وخطيبها

وبعدها نشرت زين كرزون أول تعليق لها على فسخ خطوبتها الذي صدم العديد من متابعيها، حيث جاء القرار بعد 4 أسابيع فقط من الإعلان عن الخطوبة، ولم تفضل زين كرزون الحديث عن تفاصيل أو أسباب تخص هذا الانفصال لكنها علقت بشكل مختصر فكتبت: "لا عليك، الله دائما بجوارك، الحمد لله.. بحبكم"، في إشارة منها على تجاوز أزمة خطوبتها وبداية خطوات جديدة في حياتها.

ووجهت زين كرزون الشكر لكل من تواصل معها وساندها خلال هذه الأيام الصعبة التي تمر بها، وطلبت من متابعيها ألا تكسرهم أي أزمة فقالت: "شكرًا على كل رسالة قام المتابعين بإرسالها لي، أنتم ناس رائعين، منحتوني طاقة إيجابية بأكثر من 20 ألف رسالة وصلت لي، أنتم بعد الله كنتم خير سند لي، والله يقف بجواري دائما، وأطالب من البنات عدم الوقوف عند موقف صعب، أنتم يجب أن تتجاوزوا أي أزمة، ومهما كان الابتلاء فهو خير من الله، والدنيا يجب أن يكون بها أقوياء حتى يستطيعون أن يواجهوها".