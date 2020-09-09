خاص: تفاصيل فيلم "الورشة" لسهر الصايغ ونضال الشافعي

أحمد الشامي انتهى من تصوير فيلم "الورشة" الذي يشارك في بطولته مع مجموعة من النجوم، ويعتبر الفيلم أحد التجارب السينمائية الجديدة والمنتظره نظرا لفكرة العمل التي يراها البعض جريئة ومختلفة.

انتهاء تصوير فيلم "الورشة" لنضال الشافعي وسهر الصايغ

أحمد الشامي كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" طبيعة العمل الجديد الذي تم تصويره في مدة قصيرة نظرا لفكرة العمل التي ساعدت على الانتهاء منه بهذا الشكل السريع، حيث أن الفيلم ينتمي لنوعية الأعمال التي تدور أحداثها في مكان واحد فقال أحمد الشامي:" تجربة فيلم (الورشة) مختلفة عن الأعمال السينمائية السابقة التي شاركت فيه من قبل، فالفيلم فكرته وأحداثه تدور حول مجموعة من الفنانين الذين يجتمعون في ورشة فنية، ومن هنا نظهر تفاصيل شخصيات أبطال العمل وطبيعة تكوينهم وتعاملاتهم بشكل عام، والفيلم كذلك تم تصويره في مكان واحد".

مصير عرض فيلم "الورشة"

"الورشة" فيلم وصفه أحمد الشامي بالعمل المختلف، وأن تصويره لم يستمر أكثر من أسبوعين، كما تحدث كذلك عن مصبر عرضه فقال الشامي: "فيلم (الورشة) بدأنا في تصويره مع بداية شهر أغسطس الماضي وانتهينا من جميع مشاهده في منتصف الشهر، وبالطبع كان من العوامل المساعدة تصويره العمل في مكان واحد نتيجة أن احداثه تقع جميعها في الورشة"، وأضاف أحمد الشامي: "تفاصيل وموعد عرض العمل حتى الآن لم يتم الكشف عنها"، ويشارك في بطولة "الورشة" كل من الفنان نصال الشافعي، وسهر الصايغ، وحنان سليمان، ومحمد جمعة، وأحمد حلاوة، وأحمد صيام، ونور الكاديكي، ورانيا شاهين، كما أنه من المقرر أن يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج محمد حمدي.

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أحدث الأعمال التي يشارك في بطولتها أحمد الشامي

أحمد الشامي يشارك في بطولة مسلسل "طلقتك نفسي" مع مجموعة من النجوم الشباب، وكذلك بعض من ضيوف الشرف، وقد بدأ تصوير العمل الدرامي الجديد في شهر يوليو الماضي وهو عمل يتناول تفاصيل الازمات التي تقع بين الأزواج وتحديدا الشباب، و يناقش أزمة الطلاق التي تعد من كبرى المشاكل التي تواجههم، وهو من بطولة محمد مهران، وهاجر أحمد، وكارولين عزمي، نانسي صلاح، نهال عنبر، محمد عادل، وتأليف أحمد عصام، و إخراج محمد النقلي.

"فرصة تانية" من آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان أحمد الشامي والذي عرض في شهر رمضان الماضي وشارك في بطولة العمل كل من النجمة ياسمين صبري، وأحمد مجدي، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه.