نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد المصري يهنئ نجله بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان ماجد المصري علي تهنئه نجله بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.

حيث نشر ماجد المصري صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ووجه له رسالة ملئية بالحب قائلاً :"كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي وربنا ما يحرمني منك ".

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ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيه وتباينت التعليقات موجهين له رسائل تهنئة منها "كل سنة وهو طيب وبخير ربنا يخلي ادومة".

يشار أن ماجد المصري يعرض له حالياً مسلسله "الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم نسرين طافش ، ندي موسي ، هبه الأباصيري ، دنيا المصري وآخرين.

"الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.