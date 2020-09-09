بعد إصابته بسرطان البلعوم.. وفاء عامر تطلب من الجمهور بالدعاء لجمال يوسف

طالبت الفنانة وفاء عامر الجمهور بالدعاء للفنان جمال يوسف الذي أصيب بسرطان البلعوم.
حيث نشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بإنستجرام ، وكتبت: "الرجاء الدعاء للزميل العزيز جمال يوسف بالشفاء العاجل بأمر الله".
الجدير ذكره أن الفنان الشاب جمال يوسف أصيب بسرطان البلعوم خلال الساعات الأخيرة، وفقا لما أعلنه صديقه المخرج تامر حمزة في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو ما أدى إلى حزن الوسط الفني.
والفنان جمال يوسف أصيب بمرض سرطان البلعوم منذ 3 شهور، ولكنه يتواجد بمنزله حاليا ويتلقى العلاج وتشهد حالته تحسن مستمر، حسب تصريحات المقربين منه في الوسط الفني.
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