"مجموعة MBC" تطلق شركتها الخاصة للتسويق الإعلاني على قنواتها

أعلنت اليوم "مجموعة MBC"، عن عزمها إطلاق شركتها الخاصة للتسويق الإعلاني على قنواتها، MBC للخدمات الإعلانية، وذلك بالشراكة مع مجموعة المهندس القابضة، وهي مجموعة إعلانية واستثمارية تمتلك أعمال الشركة العربية للتعهدات الفنية المختصة في الإعلانات الخارجية في المملكة العربية السعودية.

بعد انتهاء العقد الحالي الذي امتدّ لخمس سنوات مع شركة "AMS-Arabian Media Services" وهي إحدى شركات مجموعة شويري، لن تقوم مجموعة MBC بتعهيد أعمال التسويق الإعلاني الخاصة بها اعتباراً من يناير 2021.

وستخضع إدارة الشركة الجديدة بمعظمها لمجموعة MBC وستباشر عملياتها اعتباراً من بداية العام القادم، لتتيح للمجموعة إمكانية العمل بشكل وثيق ومباشر مع قاعدة عملائها التي تضمّ باقة واسعة من أهم العلامات التجارية في العالم وشركائها من شركات التسويق والإعلان ومشتري الوسائط الإعلانية والرقمية.

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وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: "شهد قطاع الإعلام تغيرات عديدة ولافتة على مدى العقدين الماضيين مدفوعةً بالتطورات التكنولوجية والإقبال المتسارع من قِبل المستهلكين على منصات التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية. لذلك نحن نسعى إلى التحرّك بوتيرة أسرع لمواكبة توجهات السوق، ومن خلال إنشاء شركتنا الخاصة للتسويق الإعلاني، سيصبح بإمكاننا تقديم حلول متكاملة أفضل عبر منصاتنا التلفزيونية والرقمية والـ OTT. ويسعدنا أن نتعاون مع إخواننا في مجموعة المهندس القابضة، التي تمتلك ’الشركة العربية للتعهدات الفنية‘، إحدى أبرز الشركات المختصة في الإعلانات الخارجية في المملكة العربية السعودية. وأودّ أيضاً أن أشكر "AMS" ومجموعة شويري على شراكتنا الوثيقة وأثمّن التزامهما ومجهودهما المتواصل على مدى سنوات عديدة".

وقال المهندس عبدالاله الخريجي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة المهندس القابضة: "يسعدنا أن نقوم بهذه الشراكة مع مجموعة MBC والتي تعدّ الصرح الإعلامي الرائد في منطقتنا العربية. إن التحديات في السوق الإعلانية كبيرة ونسعى بأن يكون تعاوننا مع المجموعة عاملاً مساهماً في خدمة أسواقنا وعملائنا ومجتمعاتنا".

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC مارك أنطوان داليوين: "سنتمكّن من خلال مشروعنا المشترك الجديد مع مجموعة المهندس القابضة إطلاق شركة ’MBC للخدمات الإعلانية‘ من تطوير الحلول التي نقدّمها لعملائنا عبر جميع الوسائط الإعلانية وتعزيز النهج الذي نتبعه في الجمع بين مشاهدي قنواتنا الفضائية ومتابعينا عبر المنصات الرقمية. وبينما نواصل مسيرتنا القائمة على الابتكار المستمر، والتي أثمرت عن نجاح مذهل لمنصة ’شاهد VIP‘، ونمضي قدماً في النمو والتطوير كمجموعة إعلامية متعددة المنصات، نحرص أيضاً على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتمكّن من قياس حجم جمهورنا بشكل يومي على نحو أكثر فعالية في مناطق عملنا لتقديم خدمة أفضل لعملائنا. وستسهم هذه التحسينات التشغيلية المهمة في ترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة، فيما نستمر في توفير أفضل السبل لعملائنا للوصول إلى المستهلكين في هذه السوق الإقليمية سريعة النمو".