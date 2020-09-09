تستعد الديڤا سميرة سعيد، غداً، لطرح أغنيتها الجديدة "قط وفار". حيث نشرت سميرة سعيد البوستر الرسمي للأغنية ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائله: "غداً قط وفار"، ولاق البوستر إعجاب الجمهور وتعددت التعليقات أهمها " منتظرينك بشوق". Advertisements يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها فى أوبريت "أنت أقوي"، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان. تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر غداً.. سميرة سعيد تطرح أغنية "قط وفأر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.