بعد إصابته بسرطان البلعوم .. وفاء عامر تطلب الدعاء لـ جمال يوسف

طلبت الفنانة وفاء عامر الدعاء للفنان جمال يوسف بعد إصابته بسرطان في البلعوم.

والفنان جمال يوسف تصدر مؤخرا مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهوره أمس الاول في صورة تجمعه بأسرته، بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم.

وظهر جمال يوسف في إحدى الصور التي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي وسط أسرته من داخل منزله، وبرفقة الإعلامية لميس سلامة