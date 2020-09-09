فن ومشاهير

بعد إصابته بسرطان البلعوم .. وفاء عامر تطلب الدعاء لـ جمال يوسف

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طلبت الفنانة وفاء عامر الدعاء للفنان جمال يوسف بعد إصابته بسرطان في البلعوم. 

وكتبت وفاء عامر من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الرجاء الدعاء للزميل العزيز جمال يوسف بالشفاء العاجل بأمر الله". 
والفنان جمال يوسف تصدر مؤخرا مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهوره أمس الاول  في صورة تجمعه بأسرته، بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم. 

وظهر جمال يوسف في إحدى الصور التي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي وسط أسرته من داخل منزله، وبرفقة الإعلامية لميس سلامة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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