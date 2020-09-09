بعد إصابته بسرطان البلعوم .. وفاء عامر تطلب الدعاء لـ جمال يوسف

طلبت الفنانة وفاء عامر الدعاء للفنان جمال يوسف بعد إصابته بسرطان في البلعوم.وكتبت وفاء عامر من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الرجاء الدعاء للزميل العزيز جمال يوسف بالشفاء العاجل بأمر الله".
وظهر جمال يوسف في إحدى الصور التي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي وسط أسرته من داخل منزله، وبرفقة الإعلامية لميس سلامة
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