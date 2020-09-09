نشرت الفنانة دينا، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت دينا في الفيديو علي البحر و هي ترقص مع مدربها علي أنغام أغنية البنط العريض. وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- أغنيه حلوه اوي - ايوه يا دينا Advertisements - حلو المدرب ده و ظهرت دينا في الفيديو و هي ترتدي توب باللون الاخضر و تنوره فوق الركبه باللون الاخضر. وتركت شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة. ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مع مدرب الرقص..دينا ترقص على أغنية بالبنط العريض على البحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.