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كارلا حداد تطل بالأبيض من جديد وتدخل القفص الذهبي

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد محبيها بمجموعة من الصور الخاصة بحفل زفافها على السيد وائل قسيس والتي تم مساء أمس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

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وتألقت كارلا كعادتها بجمالها واعتمدت فستان زفاف بسيط التصميم غير مزدحم بالتفاصيل ما أضفي جمالا على جمالها.

 

وقد أعلنت كارلا منذ فترة عن انفصالها عن طوني أبو جودة يونيو الماضي ونشرت كارلا عبر حسابها بتطبيق Instagram صورة مكتوب بها: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حدث باتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى لي الأساس"، وعلقت على الصورة كاتبة: "لا تزعلوا نحن مبسوطين".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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