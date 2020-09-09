نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام إبراهيم ينشر البهجة ويوزع الهدايا على محاربات سرطان الثدي (صور) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - في إطار الدعم وتقديم المساندة لمحاربات سرطان الثدي، زار الفنان إسلام إبراهيم مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام ٧٧٧ وقام بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة دكتور عماد شاش مدير المستشفى.
وأشاد إسلام إبراهيم بمستوى الخدمة الطبية المقدمة والتعامل الانسانى الراقى من قبل الأطباء وفريق التمريض، وأضاف أن المستشفى نموذج ايجابى للمستشفيات الحكومية يتمنى تعميمه وأنها لا تقل فى المستوى عن بعض المستشفيات الخاصة وأنه سعيد بوجود هذا الصرح الطبى القومى الكبير ودعى كل محبى الخير لدعم المعهد القومي للأورام ٧٧٧ الذى يقدم خدمة العلاج مجانا لكل الاعمار فى جميع المحافظات.
وحرص على التقاط الصور التذكارية مع بعض المريضات ووعدهن بالزيارة فى القريب العاجل مرة أخرى.
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