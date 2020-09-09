سميرة سعيد تصدم متابعيها بشكلها في أغنيتها الجديدة

شاركت الديفا سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها صورة لبوستر اغنيتها الجديده على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت سميرة سعيد بإطلالة مختلفة و بشعر كيرلي وكتبت معلقة على الصورة: "قط و فار بكره..انتظرواا". و يذكر ان سميرة سعيد ستعرض الاغنيه لاول مره غدا خلال حفلها الأونلاين علي "تيك توك". Advertisements وأغنية "قط وفار" من كلمات عبد الحميد الحباك ومن ألحان إيهاب عبد الواحد توزيع الموزع الموسيقي نابلسي. ومن المقرر أن يظهر الحفل بشكل مختلف ومبهر في عالم الحفلات"أونلاين" ويقوم بتنظيمه احمد غانم. وصرح أحمد غانم منظم الحفل، بأنه يتم التحضير للعديد من المفاجآت في الحفل، وأن "الديفا" ستقوم بغناء أغنية جديدة لأول مرة لجمهورها أونلاين

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