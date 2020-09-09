السبت المقبل.. عرض مسلسل "بخط الأيد " علي cbc دراما

تبدأ قناة "CBc دراما " عرض مسلسل "بخط الأيد" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد رزق، السبت المقبل 12 سبتمبر.

يبث المسلسل في تمام الساعة العاشرة مساء، من السبت للأربعاء من كل أسبوع.

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مسلسل "بخط الأيد " تدور أحداثه فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف"أحمد رزق، الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء ابنتها.

وشارك بمسلسل"بخط الإيد"نخبة من النجوم منهم " يسرا اللوزي ، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، ومن إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

