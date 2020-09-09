تامر حسني يكشف لـ"دوت الخليج الفني" سبب اختياره للعسيلي في "اختراع"

كشف النجم تامر حسني، عن سبب اختياره للفنان محمود العسيلي، لمشاركته غناء أغنيته الأخيرة "اختراع" والتي حققت نجاحًا كبيرًا، منذ طرحها حتى هذه اللحظة.
وقال تامر حسني، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني": "سبب اختياري للعسيلي، ليقدم معي أغنية "اختراع" لأنه فنان ناجح ولديه شخصية مستقلة في صوته وموهبته ومظهره".
وأضاف حسني: "ولأنه أيضًا صديق عُمر ويربطنا حلمًا واحدًا منذ فترة تواجدنا سويًا بنفس المدرسة".
جدير بالذكر أن الأغنية عبارة عن "دويتو غنائي" يجمع النجم تامر حسني، بالفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.
والأغنية أولى أغنيات ألبوم "خليك فولاذي" لنجم الجيل، ومن المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وحقق فيديو كليب الأغنية نسب مشاهدة عالية تتجاوز 15 مليون عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك عقب أيام قليلة من طرح الكليب.
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