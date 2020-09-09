بكلمات ملئية بالحب.. حلا شيحة تهنئ والداتها بعيد ميلادها

حرصت الفنانة حلا شيحة علي تهنئة والداتها بعيد ميلادها الذي يحل اليوم.
حيث نشرت صورة لوالداتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت :" ندودة كل سنة وأنتي طيبة وبصحة وبخير يا أجدع ست وأطيب أم ، لو فيا طيبة زي ما بيقولوا وضحكة من القلب وبساطة تبقي منك يا أمي.
وتابعت : انتي زرعتي جوانا البساطة والطيبة والنقاء اللي مبقاش موجود اوي الأيام دي ، حبيبتي يا أحن لمسة في الدنيا كلها ، بحبك ، يوم 9/9 أجمل يوم لأنه يوم ميلادك.
وهنأها الكثير من متابعبها من أروي جودة وكتبت "كل سنة وأنتي طيبة يا أحن وأجدع طنط نادية في العالم عثةقبال مليون سنة صحة وسعادة يارب".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" بجانب يسرا وعدد من الفنانين.
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